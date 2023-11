Είτε κόκκινο, είτε γαλάζιο, το Μάντσεστερ εμπνέει τον Σαλάχ

Θα παίξει τον δικό του ρόλο στο ντέρμπι του Σαββάτου. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα μετρήσει ακόμα μια σπουδαία «μάχη» απέναντι στη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα και οι συναντήσεις του με το Μάντσεστερ, οποιοδήποτε χρώμα κι αν παίρνει η πόλη, του βγάζουν τον καλύτερό του εαυτό μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Ο «Φαραώ» αδιαμφισβήτητα συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους legends της Λίβερπουλ. Κάθε χρόνο πετυχαίνει όλο και περισσότερα. Κάθε σεζόν που περνάει, καταγράφει εντυπωσιακούς διψήφιους αριθμούς στο σκοράρισμα και φτάνει σε επιδόσεις που δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στ' όνομά του.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στα «ραντεβού» του με τις ομάδες του Μάντσεστερ. Είτε πρόκειται για την Γιουνάιτεντ, είτε για τη Σίτι. Στην προκειμένη, ετοιμάζεται για το ματς με τους «πολίτες» στο Etihad για την 13η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και έχει 10+ γκολ απέναντι και στα δυο κλαμπ της πόλης.

Απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» έχει σκοράρει 12 φορές και 11 τέρματα μετράει απέναντι στους «γαλάζιους». Σε μερικές ώρες έχει την ευκαρία να βελτιώσει την επίδοσή του απέναντι στους Πρωταθλητές Αγγλίας, σε ματς με τους οποίους έχει να παρουσιάσει και το πιο εντυπωσιακό του γκολ από τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει τύχει να σκοράρει...

.@MoSalah on his magical moment against Manchester City in 2018 🪄 pic.twitter.com/eYg6kZfhh3