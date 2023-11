Ο Σερ Άλεξ πουλάει έπαυλη αξίας 3,5 εκατ. λιρών μετά τον θάνατο της γυναίκας του

Λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γυναίκας του ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έθεσε προς πώληση την έπαυλη του στο Τσέσαϊρ αντί 3,5 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πενθεί για τον θάνατο της γυναίκας του. Η Λαίδη Κάθι έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου σε ηλικία 84 ετών και άφησε τον εμβληματικό κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μόνο του μετά από περισσότερα από 50 χρόνια κοινής πορείας.

Περίπου 1,5 μήνα μετά την απώλεια της συζύγου του, ο 81χρονος θρύλος των Κόκκινων Διαβόλων έβαλε προς πώληση την έπαυλη τους, στο Τσέσαϊρ, την οποία κοστολογεί στις 3,5 εκατομμύρια λίρες. Ο Φέργκιουσον μετακόμισε εκεί με τη γυναίκα του το 2010.

Πρόκειται για ένα πολυτελές παλάτι με πέντε υπνοδωμάτια, game room, μπαρ, γυμναστήριο και τεράστιο κήπο.

🔴 Sir Alex Ferguson’s £3.5 million mansion has been put up for sale in Cheshire.



Imagine the amount of famous faces that have walked through that door and the amount of stories that have come from that house 🏡 pic.twitter.com/lG11cH5XEr