«Διεφθαρμένη Πρέμιερ»

Οι οπαδοί της Έβερτον έχουν ετοιμάσει και τυπώσει φέιγ βολάν με το σήμα της Πρέμιερ Λιγκ και τη λέξη «διαφθορά» για να σκορπίσουν στο παιχνίδι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή! Σκέψεις από το SkySports να βάλει ψεύτικους ήχους κερκίδας για να καλύψει τις αποδοκιμασίες των φίλων των «ζαχαρωτών».

Πλέον, οι οπαδοί του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ τάσσονται απέναντι από την Πρέμιερ Λιγκ μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στην ομάδα τους με την αφαίρεση 10 βαθμών από τη φετινή συγκομιδή, λόγω παράβασης οικονομικών κανονισμών.

Το γεγονός πως οι Σίτι και Τσέλσι έχουν επίσης βρεθεί στο «στόχαστρο», αλλά δεν έχουν αντιμετωπίσει κυρώσεις, εξοργίζει τους φίλους της Έβερτον που πλέον τα βάζουν με την διοργανώτρια αρχή.

Ο κόσμος του συλλόγου έχει τυπώσει φέιγ βολάν για να σκορπίσει την Κυριακή στο γήπεδο, ενώ, κυκλοφορεί σενάριο πως το SkySports, που θα καλύψει τηλεοπτικά το ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκέφτεται να βάλει ψεύτικους ήχους κερκίδας ώστε να καλύψει τα σημεία των αποδοκιμασιών προς την Πρέμιερ Λιγκ!

Everton fans have had 38 Thousand "Premier league corrupt" signs printed. 🙌



They will hand them out before the Everton vs United game on Sunday and are asking all fans to gold them up including United fans. pic.twitter.com/uDNGd8Wt94