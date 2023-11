Premier League: Υπερψηφίστηκε ο δανεισμός παικτών μεταξύ ομάδων με κοινό ιδιοκτήτη

Το μπλόκο που προσπάθησε να βάλει η πλειοψηφία των ομάδων της Premier League στην πρόταση για δανεισμού παικτών μεταξύ συλλόγων με κοινό ιδιοκτήτη απέτυχε για -μόλις- μία ψήφο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε παίκτες -κυρίως από την Σαουδική Αραβία- να μεταγραφούν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Premier League, με τα υψηλόβαθμα στελέχη που εκπροσωπούν τις 20 ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, να καλούνται να ψηφίσουν υπέρ η κατά του δανεισμού παικτών μεταξύ συλλόγων που συνδέονται ιδιοκτησιακά.

Με 13 ψήφους υπέρ και 7 κατά, τα κλαμπ της Premier League θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα "ανταλλαγής" παικτών, όσα βέβαια από αυτά βρίσκονται υπό τη σκέπη του ίδιου ιδιοκτήτη. Η πρόταση πέρασε για -μόλις- μια ψήφο, καθώς για να απορριφθεί θα έπρεπε να την καταψηφίσουν τα 2/3 των 20 συλλόγων, τουτέστιν 14 ομάδες.

Πλέον, αυτό δίνει την ευκαιρία στην Κρίσταλ Πάλας να ενισχυθεί στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου με ποδοσφαιριστές της Λιόν, ενώ και η Νιούκαστλ θα μπορεί να πάρει όποιον παίκτη επιθυμεί από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Σαουδικής Αραβίας (Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ, Αλ Αχλί και Αλ Χιλάλ), αφού και οι 5 σύλλογοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Κατά συνέπεια, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για ενίσχυση των "καρακαξών" με τον Ρούμπεν Νέβες της Αλ Αχλί, αποτελώντας στα μάτια του Έντι Χάουι τον ιδανικό αντικαταστάση του Σάντρο Τονάλι, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω της ποινής που του επιβλήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό.

