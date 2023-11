Απειλείται με αφαίρεση βαθμών η Τότεναμ!

Ακόμη ένα δημοσίευμα των Times, έρχεται να προκαλέσει «σεισμό» στην Premier League, με την Τότεναμ να απειλείται με αφαίρεση βαθμών, αν αποδειχθεί πως η μεταγραφή του Ζερμέν Ντεφόε το 2008, έκλεισε μέσω ενός μη αδειοδοτημένου ατζέντη!

Η αλήθεια είναι πως τα δημοσιεύματα που προκύπτουν διαρκώς από τους Άγγλους, μετά την τιμωρία της Έβερτον και την αφαίρεση βαθμών που επιβλήθηκε στα «ζαχαρωτά», είναι πάρα πολλά.

Είναι προφανές. Έχουμε ακούσει για την πιθανότητα το -10 για την ομάδα του Σον Ντάις να γίνει -19, έχουμε ακούσει για τις 115 παραβιάσεις της Μάντσεστερ Σίτι, για τον υποβιβασμό της Τσέλσι και για τεράστια οικονομική αποζημίωση στα club που υποβιβάστηκαν πέρυσι.

Τα ανοιχτά μέτωπα λοιπόν είναι πολλά και σε αυτά, ήρθε να προστεθεί ένα δημοσίευμα των Times, που θέλει την Τότεναμ να απειλείται με αφαίρεση βαθμών. Ο λόγος; Διότι το 2008, ο Ζερμέν Ντεφόε μετακινήθηκε στους Λονδρέζους από την Πόρτσμουθ, με το «deal» να ολοκληρώνεται μέσω ενός μη αδειοδοτημένου ατζέντη, του Μίτσελ Τόμας.

Ωστόσο, η FA απαγόρευε τότε μία τέτοιου είδους συμφωνία, με την υπόθεση να εκδικάζεται πάντως, αλλά να μην ακολουθεί καμία τιμωρία. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό η υπόθεση να «ανοίξει» και πάλι, με τη Λούτον επίσης την ίδια χρονική περίοδο να έχει παραβιάσει κανονισμούς, να τιμωρείται με 30 βαθμούς και εν τέλει να υποβιβάζεται. Οψόμεθα…

