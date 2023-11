Μετά τον Κέιν και τον Σάκα... τα αυτογκόλ!

Σε διαδοχικά ματς, η εθνική Αγγλίας ευνοήθηκε από αυτογκόλ αντιπάλων. Έγινε και με την Μάλτα, αλλά και με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι «εχθροί» της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πέτυχαν συνολικά τρία τέρματα σε λάθος εστία και αυτά ήταν τα περισσότερα μετά τους... Κέιν και Σάκα στα προκριματικά του Euro 2024!

Ο captain της Αγγλίας πέρασε στο ματς της Δευτέρας στο 58' και ένα λεπτό αργότερα βρήκε δίχτυα, με την μπάλα να κοντράρει και να τον ευνοεί για να διαμορφωθεί το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση. Και με αυτό τον βαθμό, οι Άγγλοι εξασφάλισαν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στις αρχές του Δεκέμβρη.

Πέρα από τα 8 τέρματα που σημείωσε ο νυν σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου στα 8 παιχνίδια της διαδικασίας για τα γήπεδα της Γερμανίας, ο Μπουκάγιο Σάκα ήταν 2ος με 4 γκολ, ενώ, τα αυτογκόλ που βοήθησαν τα «τρία λιοντάρια» ήταν 3!

Στα παιχνίδια των προκριματικών, οι Άγγλοι σκόραραν συνολικά 22 φορές, ενώ, το μεγαλύτερο σκορ στο οποίο κατάφεραν να φτάσουν ήταν το 7-0 κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία, στο ματς του «Γουέμπλεϊ».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 All 17 of Harry Kane's Bayern goals in the Bundesliga so far this season! 🔴⚪️ pic.twitter.com/vs0NbAXtu4