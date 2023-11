Τρόμος στην Σιέρα Λεόνε: Εισβολείς πήγαν να επιτεθούν στον Σαλάχ!

Λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σιέρα Λεόνε και Αίγυπτο για την προκριματική φάση του Μουντιάλ, εισβολή φιλάθλων προκάλεσε τρόμο.

Άσχημες σκηνές στην Σιέρα Λεόνε, όπου λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με την Αίγυπτο είχαμε εισβολή οπαδών στο γήπεδο με άγνωστες διαθέσεις.

Κάποιοι εξ’ αυτών κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του Μοχάμεντ Σαλάχ, χωρίς όμως να προλάβουν να τον ακουμπήσουν αφού η επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας ήταν άμεση και κάτι παραπάνω από βίαιη.

Το ματς έληξε μετά από λίγο με τον Αιγύπτιο σταρ της Λίβερπουλ να φυγαδεύεται προς τα αποδυτήρια μέσα σε κλοιό ανθρώπων, προκειμένου να αποφευχθεί νέα επίθεση.

This is crazy. Mohamed Salah and his Egyptian teammates were lucky to avoid any injury after opposition fans ran on the pitch during the Egypt game.pic.twitter.com/X4pJBNXGkQ