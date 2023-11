Άστραψε και βρόντηξε η Γαλλία, 7-0 στο ημίχρονο

Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα σε Γαλλία και Γιβραλτάρ είναι χαοτική και αυτό έγινε σαφές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τα προκριματικά του Euro 2024.

Παρότι αδιάφοροι, οι «τρικολόρ» άδραξαν την ευκαιρία να σμπαραλιάσουν τους αδύναμους αντιπάλους τους και να προηγηθούν 7-0 πριν την ανάπαυλα!

Μέχρι το 4' το σκορ ήταν ήδη 2-0 (3' αυτ. Σάντος, 4' Τουράμ), με τον Ζαΐρ-Εμερί να σκοράρει και να αποχωρεί στο 16'!

Η αποβολή του Σάντος μετά τη φάση του γκολ έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους, με Εμπαπέ (30' πέν.), Κλος (34'), Κομάν (36') και Φοφανά (37') να εκτοξεύουν το σκορ μέσα σε ένα απίθανο επτάλεπτο.

Κάπως έτσι οι Γάλλοι έκαναν ρεκόρ σκοραρίσματος στο πρώτο ημίχρονο.

