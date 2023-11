Έκανε ρεκόρ με τη Γαλλία, σκόραρε και βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο 17΄!

Ένα... γεμάτο 20λεπτο έζησε ο Γουαρέν Ζαΐρ-Εμερί!

Ο Γάλλος χαφ-wonderkid της Παρί έκανε ντεμπούτο με την εθνική Γαλλίας σε ηλικία 17 ετών και 255 ημερών, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τους «τρικολόρ» από το 1911 και μετά!

Μάλιστα, ο νεαρός πρόλαβε και να βρει δίχτυα κόντρα στο 17ο λεπτό του αγώνα με το Γιβραλτάρ, ωστόσο δεν μπόρεσε να το πανηγυρίσει όπως θα ήθελε.

Και αυτό γιατί στην ίδια φάση δέχθηκε πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα ο αμυντικός των φιλοξενούμενων να αποβληθεί και ο ίδιος ο Ζαΐρ-Εμερί να αποχωρήσει ως αναγκαστική αλλαγή υποβασταζόμενος!

Zaire Emery might be him



17 years of age 🌟pic.twitter.com/GHcvF6aNQI