Σοκ στην Έβερτον: Αφαίρεση 10 βαθμών!

Η Έβερτον ενημερώθηκε πως της αφαιρούνται 10 βαθμοί από τη συγκομιδή της έπειτα από την παραβάσεις των κανονισμών που αφορούν το οικονομικό τοπίο! Άμεση η εφαρμογή της ποινής, στη ζώνη του υποβιβασμού το κλαμπ που αναμένεται να κάνει ένσταση!

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, 17 Νοεμβρίου, η Έβερτον παύει να έχει 14 βαθμούς στην κατάταξη της Πρέμιερ Λιγκ. Έχει πλέον 4 βαθμούς και βρίσκεται στην ισοβαθμία με την Μπέρνλι στην ζώνη του υποβιβασμού!

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ ενημερώθηκε για την επιβολή της ποινής έπειτα από τις παραβάσεις που παρουσιάστηκαν στους οικονομικούς κανονισμούς της Πρέμιερ Λιγκ και αφαιρούνται 10 βαθμοί από τη φετινή συγκομιδή της ομάδας.

Ο σύλλογος κάνει λόγο για σοκαριστική απόφαση και δυσανάλογη της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Επιπλέον, αναφέρει πως πάντοτε η κάθε της κίνηση χαρακτηριζόταν από διαφάνεια, ειδικά στα οικονομικά ζητήματα και... απειλεί για παρακολούθηση άλλων υποθέσεων που επίσης σχετίζονται με οικονομικά, «φωτογραφίζοντας» τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι!

Φυσικά, κατέστησε ξεκάθαρο το κλαμπ πως θα υποβάλει άμεσα ένσταση κατά της απόφασης της τιμωρίας...

🚨 Everton have received a 10-point deduction for breaching Premier League financial fair play rules. pic.twitter.com/uPUm9z2RVU