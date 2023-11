Τρομερός Άλισον, είπε στον Ντίας πόσο χαίρεται για εκείνον παρά την ήττα της Βραζιλίας!

Οι «κόκκινοι» είναι ενωμένοι, ακόμα κι αν η φανέλα που φορούν για συγκεκριμένη περίσταση, έχει το εθνόσημο πάνω. Ο Άλισον μπορεί να δέχθηκε δυο γκολ από τον Λουίς Ντίας για το 2-1 της Κολομβίας επί της Βραζιλίας, αλλά τον αγκάλιασε και του είπε πόσο χάρηκε για εκείνον μετά απ' όλα όσα πέρασε!

Ο Ντίας πρωταγωνίστησε με τα γκολ της ανατροπής κόντρα στη «σελεσάο», μπροστά στα μάτια του πατέρα του που πλέον απολαμβάνει ξανά την ελεύθερη ζωή και δεν θέλει να χάνει ούτε ματς του γιου του, μετά το φινάλε της τεράστιας περιπέτειας με την απαγωγή.

Ο Άλισον δέχθηκε τα δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης που διεξήχθη τα ξημερώματα της Παρασκευής, ωστόσο, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα για τους Βραζιλιάνους, ήθελε να εκφράσει τη χαρά του στον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ.

Τον πλησίασε μετά το ματς, τον αγκάλιασε, του είπε δυο λόγια και οι δυο τους έκλεισαν ραντεβού για ν' αλλάξουν φανέλες στ' αποδυτήρια.

«Μου είπε πόσο χαίρεται για εμένα έπειτα απ' όσα συνέβησαν. Είναι τρομερός άνθρωπος. Μου πρόσφερε τρομερή στήριξη σε όλες τις δύσκολες μέρες» σχολίασε ο Λουίς Ντίας.

A beautiful moment between Alisson Becker & Luis Diaz at the end of the 🇨🇴 Columbia vs Brazil game 🇧🇷pic.twitter.com/GEdx9hj5Hf