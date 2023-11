Ο Σαλάχ όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί: Έξω φρενών με αντίπαλό του

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πέτυχε τέσσερα γκολ στο παιχνίδι της Αιγύπτου με το Τζιμπουτί, αλλά είχε και άλλο... highlight από αυτή την αναμέτρηση!

Η Αίγυπτος επικράτησε άνετα με 6-0 του Τζιμπουτί σε αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για την αφρικανική ζώνη.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ και όχι μόνο για τα γκολ που πέτυχε...

Κι αυτό διότι σε κάποια φάση, ο Σαλάχ προσπάθησε να ξανακερδίσει την μπάλα από τον αμυντικό του Τζιμπουτί Μούσα Χαμαντού, ο οποίος με το σώμα τον απώθησε.

Αυτό δεν άρεσε στον Αιγύπτιο, ο οποίος πλησίασε τον αντίπαλό του και κόλλησε το κεφάλι του στο δικό του!

I Never knew Salah had that dawg in him.. pic.twitter.com/LV2nEMhTFE