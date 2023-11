«Τούμπαρε» τη Βραζιλία ο Ντίας, ξέσπασε ο πατέρας του

Τεράστιο διπλό για την Ουρουγουάη μέσα στο Μπουένος Άιρες, με τη «Σελέστε» να επικρατεί με 2-0 της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και να μειώνει στους δύο βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή. Μεγάλη ανατροπή για την Κολομβία που επικράτησε με 2-1 της Βραζιλίας, χάρη σε δύο γκολ του Λουίς Ντίας, με τον πατέρα του να δίνει το «παρών» και να συγκλονίζει.

Κι όμως, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια λυγίζει. Και μάλιστα, ακόμα και στην έδρα της. Η Αργεντινή ήταν σε πολύ κακή βραδιά, με την Ουρουγουάη να κάνει τεράστιο παιχνίδι και να φτάνει στο σπουδαίο διπλό μέσα στο Μπουένος Άιρες, επικρατώντας με 2-0 για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η «Σελέστε» ήταν ανώτερη σε όλο το 90λεπτο, δεν άφησε την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να παίξει το παιχνίδι της και έφτασε σε ένα σπουδαίο διπλό στο «Μπομπονέρα», μειώνοντας τη διαφορά της από την κορυφή στους δύο βαθμούς.

Ο Ρόναλντ Αραούχο ήταν αυτός που έδωσε κεφάλι στην ομάδα του Μπιέλσα, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βίνια «χόρεψε» τον Μολίνα από τα δεξιά, έκανε την παράλληλη σέντρα και ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα πλάσαρε άψογα για το 1-0.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που δέχτηκε η Αργεντινή μέσα στο 2023, καθώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κρατούσε την εστία του ανέπαφη τα τελευταία 761 λεπτά! Τελευταίο γκολ που είχε δεχτεί η Αργεντινή, ήταν το πέναλτι του Μπαπέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αργεντινή προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοση της, ωστόσο η Ουρουγουάη ήταν και πάλι ανώτερη, με τον Νούνιες να «σφαργίζει» οριστικά το διπλό στο 87ο λεπτό και να διαμορφώνει το τελικό 2-0.

Ανατριχίλα στην Κολομβία, με τον Ντίας να σκοράρει δύο φορές για τον πατέρα του

Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σημειώθηκε στο «Ρομπέρτο Μελεντέζ» για την οικογένεια Ντίας. Μετά την πολύ δύσκολη περιπέτεια που βίωσε, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση της πατρίδας του με τη Βραζιλία και ο γιός του, Λουίς, του χάρισε μια μοναδική και συγκινητική βραδιά.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά, ο Λουίς Ντίας σκόραρε δύο φορές απέναντι στη «Σελεσάο» που είχε προηγηθεί και συγκλόνισε, καθώς ο πατέρας του που ήταν στις κερκίδες του γηπέδου «λύγισε» από τη συναισθηματική φόρτιση και ξέσπασε σε λυγμούς, χαρίζοντας έτσι μια μοναδική ιστορία.

Η Βραζιλία είχε προηγηθεί με τον Μαρτινέλι μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντιάς έκανε την ολική ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά (75', 79') και χάρισε στην ομάδα του ένα τεράστιο «τρίποντο», ανεβαίνοντας έτσι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Σε άσχημη κατάσταση η «Σελεσάο» που ηττήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, μένοντας έτσι στην 5η θέση με επτά βαθμούς.

Luis Díaz scoring with his father in the stands 🥺



(via @Fanatiztv)pic.twitter.com/Stp1BlGTy4