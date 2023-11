Νεύρα Κλοπ για την συνέντευξη τύπου

Κάτι η ήττα, κάτι η φάση με τον VAR στο τέλος, κάτι και οι φωνές των Γάλλων οπαδών, έκαναν τον Γιούργκεν Κλοπ να εμφανιστεί εξαγριωμένος στη συνέντευξη Τύπου και ν' απορήσει με την οργάνωση των Γάλλων!

Οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν 3-2 από την Τουλούζ και μετά τη λήξη της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, ο Κλοπ έπρεπε να έρθει αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μόνο που η... αίθουσα Τύπου είχε στηθεί σε ακατάλληλο σημείο, με αποτέλεσμα ν' ακούγονται όλες οι φωνές των οπαδών της γαλλικής ομάδας.

«Ποιος το σκέφτηκε αυτό;» απόρησε ο Γερμανός που φανέρωσε ξεκάθαρα την ενόχλησή του...

UEFA and French organisation - not a good combination.



Jurgen Klopp was irked in the post-match press conference. pic.twitter.com/keDyHuazuM