Συγκλονίζει το νέο ντοκιμαντέρ του Νόιερ με σοκαριστικές λεπτομέρειες γύρω από τον τραυματισμό του

Το ντοκιμαντέρ γύρω από τον τραυματισμό του Νόιερ φέρνει για πρώτη φορά λεπτομέρειες γύρω από το ατύχημα στο σκι, το οποίο απείλησε να τού τερματίσει πρόωρα την καριέρα.

Μια βόλτα για σκι μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη... έντεκα μηνών για τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος παρέμενε εκτός αγωνιστικής δράσης μετά το ατύχημα από τον Δεκέμβριο του 2022!

Ο ίδιος ωστόσο έσφιξε τα δόντια και με πολλή υπομονή επέστρεψε στα γήπεδα, με τη Μπάγερν να κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ διάρκειας 32 λεπτών με τίτλο «Fight for a comeback - Manuel Neuer's way back to the goal» για να ρίξει φως πίσω από τον σοβαρό τραυματισμό του Γερμανού γκολκίπερ και τη διαδικασία επιστροφής του.

Με τον Νόιερ σε ρόλο αφηγητή το ντοκιμαντέρ βγάζει στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες γύρω από το ατύχημα στην περιοχή Spitzingsee σε πίστα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.400 μέτρων.

«Άρχισα να κάνω πεζοπορία και πήγα να τρέξω. Στη συνέχεια έκανα μια κούρσα σκι με έμπειρους ανθρώπους που ανεβαίνουν επίσης στο βουνό, στο σπίτι μας κοντά στη λίμνη Tegernsee.

Βασικά, ήταν σαν να βγαίνω να πάρω σάντουιτς για μένα. Νομίζω ότι κάνω σκι από τα έξι μου χρόνια, κάνω σκι πάνω από 30 χρόνια και δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Δυστυχώς υπήρχε κάτι κάτω από το χιόνι που με μπλόκαρε. Μετά έπεσα και τραυματίστηκα. Και κόλλησα εκεί ψηλά στην πίστα» αναφέρει αρχικά ο Γερμανός γκολκίπερ, προτού συνεχίσει.

«Πρώτα καλέσαμε την υπηρεσία διάσωσης βουνού και μετά κάλεσα τον Γιόχεν από το κινητό μου» καταλήγει ο Νόιερ για τις πρώτες του ενέργειες μετά το ατύχημα.

«Μιλήσαμε για ένα λεπτό για το τραύμα και τον πόνο. Μετά προσπάθησα να σκεφτώ γρήγορα ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για αυτόν. Θυμάμαι ακόμα πώς του είπα τότε: ''Μην προσπαθήσεις να μπεις στην κοιλάδα τώρα, αλλά αν έχεις την ευκαιρία, προσπαθήστε να πάτε με το ελικόπτερο στο Μουρνάου. Γιατί είναι πραγματικά πολύ καλά εξειδικευμένοι σε αυτό''» αποκάλυψε ο Χάνε για τη συνομιλία που είχε με τον Νόιερ.

Ο 37χρονος τελικά διακομίσθηκε με ελικόπτερο στην κλινική, εκεί όπου το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. «Τότε ήρθαν τα άσχημα νέα όταν μου έβγαλαν τις μπότες του σκι! Τότε ήταν ξεκάθαρο στους γιατρούς γιατί ήμουν στο νοσοκομείο. Κι εγώ πάντως το υποβάθμισα λίγο, αν και πονούσα…» συνεχίζει ο Γερμανός.

Τη βαρύτητα της κατάστασης ωστόσο περιγράφει καλύτερα ο γιατρός της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Πέτερ Ουεμπλάκερ. «Είχε σπάσει όλο το πόδι, η κνήμη, αλλά και η περόνη. Ήταν ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, ίσως ο πιο σοβαρός τραυματισμός που έχουμε δει στη Μπάγερν τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες».

Με το τέλος της καριέρας του πλέον να φαντάζει πιο πιθανό από ποτέ, ο Νόιερ υποβλήθηκε σε μια επείγουσα επέμβαση η οποία κατάφερε να τού δώσει παράταση στο ποδόσφαιρο. «Έγραψα στο WhatsApp απευθείας στην ομάδα και ζήτησα συγγνώμη. Τότε είπα ότι πιθανότατα θα είμαι εκτός μέχρι την επόμενη σεζόν, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι. Επειδή όλα έγιναν σχετικά γρήγορα, έστειλα μια φωτογραφία μου μετά την επέμβαση.

Υπήρξαν μερικές αποτυχίες, αλλά αυτές είναι στο πρόγραμμα σε έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό. Από τη μια δεν μπορούσα να κάνω πάσα πάνω στα 3 και τα 5 μέτρα, πόσο μάλλον περισσότερα. Πάντα είχα ένα τσούξιμο στη δεξιά περόνη μου, οπότε έπρεπε να αφαιρεθεί το μέταλλο. Μετά, υπήρξε αυτή η μικρή επέμβαση που με βοήθησε» κατέληξε.

