Χάος στο Πόρτο!

Περίπου 300 οπαδοί της Αντβέρπ έκαναν... χαμό στο Πόρτο, μερικές ώρες πριν από την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ στη χώρα της Ιβηρικής, οι οπαδοί της βελγικής ομάδας αρχικά έκαναν πορεία στην παραποτάμια περιοχή και κατόπιν τα έσπασαν στον κεντρικό δρόμο της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα.

Τα περισσότερα εστιατόρια και οι καφετέριες έκλεισαν νωρίς χθες μετά από εντολή της αστυνομίας, ενώ οι Βέλγοι έκαναν και χρήση βεγγαλικών σε κατοικημένες περιοχές.

Κάποιοι σκαρφάλωσαν σε ταράτσες και έριχναν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους στον δρόμο!

👀 Around 300 Antwerp🇧🇪 hooligans cause chaos in downtown Porto🇵🇹 last night pic.twitter.com/DASj8W8ffb

07.11.2023, A group of 300 hools from Antwerp🇧🇪 causing panic in Porto🇵🇹 downtown, reports of flares through the air and terraces destroyed https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/X4odpzgBKt