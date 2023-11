Τελικός που τα είχε όλα, ακόμα και χαστούκι!

Η Φλουμινένσε νίκησε με 2-1 την Μπόκα Τζούνιορς και κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες σε έναν τελικό στον οποίο δεν έλειψαν και τα... χαστούκια!

Σε έναν τελικό τα νεύρα είναι τεντωμένα και ειδικά όταν πρόκειται για ομάδες της Λατινικής Αμερικής το... θερμόμετρο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα!

Όπως συνέβη, δηλαδή, και το Σάββατο στο «Μαρακανά» με τον Φρανκ Φάμπρα της αργεντίνικης ομάδας να αποβάλεται καθώς έριξε χαστούκι σε αντίπαλό του!

Στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλιστα, οι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς διχάστηκαν καθώς άλλοι αποθέωσαν τον παίκτη τους για το πάθος που έδειξε και άλλοι έγραψαν ότι η ενέργειά του ήταν αδικαιλόγητη.

Δείτε τι συνέβη:

If I was a Boca fan I would be absolutely fuming.



2-1 behind against 10 men and Frank Fabra decides to slap an opponent player😵



🟥Gets a red card and it’s 10 vs 10.



Boca than can’t level the game anymore in the remaining minutes and loses the final🤦‍♂️

pic.twitter.com/pU5VgiKjlY