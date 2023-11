Σκηνές χάους στο Ρίο!

Σφοδρά επεισόδια είχαμε στο Ρίο ανάμεσα σε οπαδούς της Φλουμινένσε και της Μπόκα Τζούνιορς με την αστυνομία να απαντά με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Το βράδυ του Σαββάτου η Φλουμινένσε και η Μπόκα Τζούνιοτς κοντράρονται στον τελικό του Copa Libertadores (4/11, 22:00) όμως όσα συμβαίνουν στο Ρίο δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.

Χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου της Αργεντινής έχουν ταξιδέψει για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό και δέχονται πολλές επιθέσεις από τους οπαδούς του Βραζιλιάνικου συλλόγου.

Πλάνα που κάνουν το γύρο του κόσμου δείχνουν σκηνές ωμής βίας με την αστυνομία να απαντά με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Βέβαια, οι άνθρωποι της Μπόκα Τζούνιορς έχουν προχωρήσει ήδη σε καταγγελία προς την CONMEBOL για το πλάνο που υπήρχε για την προστασία των οπαδών της.

Υπενθυμίζουμε ότι περίπου 20.000 φίλαθλοι της Μπόκα αναμένεται να βρεθούν συνολικά στο Ρίο για να παρακολουθήσουν τον τελικό.

Bad scenes in Rio de Janeiro, Boca Juniors fans were having a fun time with their families at the beach in fre zone and then out of nowhere Fluminense fans ambushed and attacked them.



The Brazilian police are letting Fluminense fans do whatever they want pic.twitter.com/ooJMOn0K9u