Αδιανόητη εκστρατεία των οπαδών της Μπόκα στη Βραζιλία: Μπορεί να ξεπεράσουν και τους 100.000!

Λεωφορεία, αυτοκίνητα, αεροπλάνα και ό,τι άλλο υπάρχει, χρησιμοποιούν οι «τρελοί» Αργεντίνοι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς για να δώσουν το «παρών» στο «Μαρκανά», εν όψει του μεγάλου τελικού του Copa Libertadores!

Σε ρυθμούς τελικού (4/11) Copa Libertadores κινείται όλη η Νότια Αμερική. Φλουμινένσε και Μπόκα Τζούνιορς αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «Μαρακανά» για τη μεγαλύτερη κούπα που... κυκλοφορεί στην Ήπειρο.

Μπορεί οι τελευταίες ώρες να έχουν σημαδευτεί από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην παραλία στην Κοπακαμπάνα, ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων και της Αστυνομίας, ωστόσο οι «τρελοί» Αργεντίνοι δεν... νιώθουν και αναμένεται να δείξουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για την ομάδα τους.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, η προσέλευση των οπαδών της Μπόκα στη Βραζιλία θα φτάσει σε ακραία επίπεδα. Όπως αναφέρει το «ESPN» της Αργεντινής, παρότι τα 20.000 εισιτήρια που είχαν στη διάθεση τους οι «Xeineizes» έκαναν «φτερά» μέσα σε μερικά λεπτά, οι οπαδοί της Μπόκα αναμένεται να κάνουν μαζικό «ντου» στη Βραζιλία και να μετατρέψουν σε σπίτι τους το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 100.000 είναι οι οπαδοί της Μπόκα που αναμένεται να βρεθούν στο Ρίο την ημέρα του αγώνα. Οι Αργεντίνοι έχουν «κλείσει» 105 πούλμαν, τα οποία προφανώς και θα τα γεμίσουν, καθώς θα χρησιμοποιηθούν και γύρω στα 1.000 αυτοκίνητα για τη μεταφορά άλλων οπαδών. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η Πρεσβεία της Αργεντινής στη Βραζιλία, ήδη έχουν μετρηθεί 10.000 αεροπορικά εισιτήρια, ενώ περίπου 50.000 είναι οι οπαδοί της Μπόκα που μένουν μόνιμα στη χώρα και θα δώσουν το «παρών» στο Ρίο ντε Τζανέιρο την ημέρα του αγώνα.

Έτσι, ο τελικός αριθμός αναμένεται να φτάσει κοντά στους 100.000 οπαδούς, με το ενδεχόμενο της μεγαλύτερης προσέλευσης να είναι πάντα πιθανό.

🇧🇷❌🇦🇷: Buses with Boca Juniors fans from 'La 12' are "stranded" on the Argentina/Brazil border.

On these buses are Rafa di Zeo and Mauro Martín, first line of 'La 12'.



📽️: Reproduction#BocaJuniors #Fluminense #Libertadores #RiodeJaneiro pic.twitter.com/ZOElY4r3z7