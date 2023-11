Ο Μέσι αποκάλυψε το αγαπημένο γκολ της καριέρας του

Ένα ευρωπαϊκό γκολ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι το αγαπημένο τέρμα της καριέρας του Λιονέλ Μέσι!

Η θέση του Λιονέλ Μέσι ως GOAT εδραιώθηκε περαιτέρω το βράδυ της Δευτέρας, όταν κέρδισε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του. Μιας καριέρας που «μετρά» γκολ και θεάμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Από όλα τα τέρματα που έχει πετύχει όμως, ο ίδιος ξεχωρίζει ένα πάνω από όλα τα υπόλοιπα!

Σε συνέντευξη που παχώρησε μετά την κατάκτηση του βραβείου του France Football για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, ο επιθετικός ρωτήθηκε αν ξεχωρίζει κάποιο γκολ στην καριέρα του και παραδέχτηκε ότι πράγματι υπάρχει ένα...

«Λοιπόν, πάντα λέω ότι τα ξεχωριστά γκολ είναι τα σημαντικά. Να έχεις σκοράρει στον τελικό του Champions League, τώρα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου… Δεν ξέρω, ένα γκολ που θυμάμαι πάντα και δεν κοιτάω τόσο το γκολ και το τι σημαίνει, είναι αυτό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία νικήσαμε 2-0 σε εκείνον τον ημιτελικό του Champions League στο Μπερναμπέου. Πάντα λέω ότι τα πιο ξεχωριστά γκολ είναι τα πιο σημαντικά, αλλά τώρα επιλέγω ένα από εκείνα τα γκολ (σ..σ στο ματς με τη Ρεάλ)».

Does Leo Messi have a favorite goal in his career?



Yes, there is one... 🤓#ballondor pic.twitter.com/1fxdKWaTnz