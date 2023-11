Γιουνάιτεντ έχεις πρόβλημα: Το χειρότερο ξεκίνημα από τη σεζόν 1962-63!

Το κλίμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάθε άλλο, παρά θετικό, είναι με τη βαριά ήττα από τη Νιούκαστλ στο Carabao Cup να «σφραγίζει» τη χειρότερη εκκίνηση της ομάδας μετά από 60 χρόνια!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχεις πρόβλημα! Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ γνώρισε βαριά και συνάμα καταδικαστική ήττα στο «Ολντ Τράφορντ» με σκορ 3-0 από τη Νιουκάστλ και έμεινε εκτός συνέχεια του Carabao Cup από πολύ νωρίς στη σεζόν!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται αδιαμφισβήτητα σε μια τραγική περίοδο, αφού η κάκιστη εκκίνηση και η 8η θέση στην Premier League με συγκομιδή μόλις 15 βαθμούς, αλλά και το αρνητικό ξεκίνημα στο Champions League διαμορφώνουν ένα νέο αρνητικό ρεκόρ!

Συγκεκριμένα η Γιουνάιτεντ μετρά οκτώ ήττες στα πρώτα 15 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από τη σεζόν 1962/63, δηλαδή 60 χρόνια πριν!

Aξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη τη σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε γλιτώσει οριακά τον υποβιβασμό καθώς τερμάτισε στη 19η θέση του βαθμολογικού πίνακα σε πρωτάθλημα 22 ομάδων.

8 & 5 - Manchester United have lost 8+ of their first 15 games in a season for the first time since 1962-63 (9), while they've lost five of their first 10 at home for the first time since 1930-31. Crisis. #MUNNEW