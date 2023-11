Ο Εμπαπέ έκλεισε το μάτι όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα πάει στη Ρεάλ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άναψε ξανά φωτιές για το σίριαλ της μεταγραφής του στη Ρεάλ, καθώς όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το αν θα πάει το καλοκαίρι στη Μαδρίτη, εκείνος έκλεισε το μάτι του.

Αν και το σίριαλ Κιλιάν Εμπαπέ - Ρεάλ έχει "παγώσει", με τον Γάλλο σταρ να διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του στο Παρίσι, αυτό δεν σημαίνει κιόλας πως έκλεισε.

Ο Γάλλος σταρ έχει συνδεθεί έντονα με τους "μερένγκες" κι έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα ανανεώσει με την Παρί, ώστε να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν ελεύθερος.

Μάλιστα, κατά την άφιξή του στο "Théâtre du Châtelet" του Παρισιού, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για το ενδεχόμενο να φορέσει την επόμενη σεζόν τη φανέλα της Ρεάλ.

"Θα έρθεις στη Ρεάλ Μαδρίτης του χρόνου Κιλιάν", ρώτησε ο ρεπόρτερ, με τον Εμπαπέ να του κλείνει το μάτι χαμογελώντας.

🗣️ “Are you coming to Real Madrid next year Kylian?"



Mbappé's smile in response to this question. 😭



(🎥 @elchiringuitotv) pic.twitter.com/1Zfen7mykP