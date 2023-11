Μπινελίκι του Μέσι σε streamer μετά τη Χρυσή Μπάλα: «Αλλάζεις θέμα, π…ς γιε»!

Την ευκαιρία να τα… χώσει μεταξύ σοβαρού και αστείου σε streamer (ο οποίος είχε δημοσιεύσει μηνύματα που είχαν ανταλλάξει προ καιρού) αξιοποίησε ο Λιονέλ Μέσι.

Live… μπινελίκι έριξε ο Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση της 8ης «Χρυσής Μπάλας».

Έπειτα από τη λήξη της τελετής ο Αργεντινός σταρ βρέθηκε στην αίθουσα Τύπου και ανάμεσα σε άλλους μίλησε με τον Ισπανό streamer, Ιμπάι Γιάνος.

Δεδομένου λοιπόν ότι εκείνος είχε βγάλει στη φόρα κάποια μηνύματα που είχαν ανταλλάξει προ καιρού, αλλά και με εμφανώς χαλαρή διάθεση (αφού διατηρούν φιλικές σχέσεις), του είπε:

«Δεν πρόκειται να σου απαντήσω άλλη φορά, γιατί τα δημοσιεύεις όλα και δεν μου αρέσει. Για τη Χρυσή Μπάλα; Τώρα αλλάζεις το θέμα, π…ς γιε»!

