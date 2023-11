Η iconic φωτογράφηση του Μέσι με τα 8 δαχτυλίδια

Ο Λιονέλ Μέσι παρέλαβε τα 8 δαχτυλίδια που αντιστοιχούν στις Χρυσές Μπάλες που έχει κατακτήσει και έκανε μια από τις πιο iconic φωτογραφήσεις, έχοντας πλέον περισσότερο...χρυσό στα χέρια του, από τους Μάικλ Τζόρνταν και Τομ Μπρέιντι!

Ασύγκριτα μεγέθη. Τόσο με τους υπόλοιπους, όσο και μεταξύ τους. Είναι οι κορυφαίοι, ο καθένας στο άθλημα που υπηρέτησε και που συνεχίζει να υπηρετεί.

Ο Λιονέλ Μέσι ίσως και να μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ο πιο... Goat απ' όλους. Γιατί, όσο ο Κριστιάνο πλέον απλά απολαμβάνει τη ζωή και το χαλαρό ποδόσφαιρο στην Σαουδική Αραβία, ο Αργεντινός έφτασε στην ιστορική, 8η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Η Adidas είχε ετοιμάσει 8 δαχτυλίδια για κάθε φορά που αναρριχήθηκε στην κορυφή των ατομικών διακρίσεων και τα 8 που του πρόσφερε είναι περισσότερα από εκείνα που φόρεσαν άλλοι σπουδαίοι αθλητές. Κι όχι όποιοι κι όποιοι...

Ο τεράστιος MJ φόρεσε μέχρι 6 δαχτυλίδια στο NBA, ενώ, ο Τομ Μπρέιντι στο NFL, ο κορυφαίος όλων των εποχών, είχε 7. Τώρα, ο Μέσι, που σε επιπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων έχει κατακτήσει ό,τι μπορεί να υπάρχει διαθέσιμο, φόρεσε τον χρυσό στα δάχτυλά του και έκανε μια από τις πιο iconic φωτογραφήσεις, μαζί φυσικά μ' εκείνη που είχε σχεδιάσει η Louis Vuitton με το σκάκι κόντρα στον Κριστιάνο...

Messi is the GOAT of all goats.

💍Jordan 6 rings

💍Brady 7 rings

💍Messi 8 rings pic.twitter.com/XhPhKm7lWk