Eρευνά τη ρατσιστική επίθεση κατά του Βινίσιους η Μπαρτσελόνα

Άμεσα θέση πήρε η Μπαρτσελόνα καταδικάζοντας τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκε ο Βινίσιους στη διάρκεια του χθεσινού ντέρμπι με τη Ρεάλ (1-2). Κάποια πλάνα δείχνουν οπαδούς των «μπλαουγκράνα» να αποκαλούν πίθηκο τον Βραζιλιάνο άσο, αλλά και να πετούν στον αγωνιστικό χώρο μια μπανάνα.

«Η Μπαρτσελόνα πάντα θα υπερασπίζεται τις αξίες του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, όπως τον σεβασμό για τον αντίπαλο. Θα ερευνήσουμε κάθε πιθανή ρατσιστική επίθεση στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης», αναφέρει η τοποθέτηση του καταλανικού κλαμπ.

FC Barcelona will always defend the values of football and sport such as respect for the opponent and we will investigate any racist insult that may have occurred this afternoon during the match against Real Madrid.