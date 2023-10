Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά θα παραδώσει την 67η Χρυσή Μπάλα

Σε λίγες μέρες, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 30 Οκτώβρη, θα γίνει η τελετή παράδοσης της 67ης Χρυσής Μπάλας, στο «Theatre du Chatelet» του Παρισιού.

Ο άνθρωπος που θα παραδώσει το κορυφαίο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο στον νικητή, δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο Ντιντιέ Ντρογκμπά.

Ο Ιβοριανός παλαίμαχος επιθετικός, που έγραψε ιστορία με την Τσέλσι, αναμένεται να δώσει την 8η Χρυσή Μπάλα στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος χάρη στο Μουντιάλ που κατέκτησε πιθανότατα θα είναι ο νικητής.

🌟 Didier Drogba will give Lionel Messi his Ballon d’Or number 8.



It will happen on Monday in Paris.pic.twitter.com/8L5b38Q7r7