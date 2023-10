«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρνει πίσω τον Ντε Χέα!»

«Βόμβα» από το πουθενά! Ελεύθερος ο Νταβίδ Ντε Χέα, θέλει τερματοφύλακα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές, σύμφωνα με αγγλικά Μέσα.

Απίστευτη είδηση έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία λεπτά στην Αγγλία, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φημολογείται πως θέλει να φέρει ξανά στο «Ολντ Τράφορντ» τον Νταβίδ Ντε Χέα.

Ο Ισπανός εξακολουθεί να βρίσκεται ελεύθερος, δίχως να έχει συμφωνήσει με κάποιον σύλλογο, και οι «κόκκινοι διάβολοι» φημολογείται πως έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις μαζί του, για μία πολύ μεγάλη επιστροφή, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του.

Γνωρίζουν πως ο Αντρέ Ονάνα θα απουσιάσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ξέρουν τον Ντε Χέα και ενδεχομένως, το ενδιαφέρον θα καταλήξει σε… γάμο. Πρώτο Μέσο που το μετέδωσε ήταν αυτό της Sun, ακολούθησε το… μισό «Νησί»!

