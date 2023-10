Με λουκ… Rolling Stones η Μπαρτσελόνα στο «clasico»!

Το θρυλικό λογότυπο του συγκροτήματος θα έχουν στη φανέλα τους οι «μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζοντας τη Ρεάλ.

Με… ροκ εμφάνιση θα υποδεχθεί τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Spotify, οι «μπλαουγκράνα» θα φορέσουν στο «clasico» φανέλα με το λογότυπο των Rolling Stones.

Η συγκεκριμένη συμφωνία συνδέεται με το γεγονός ότι λίγες μέρες νωρίτερα από το ντέρμπι (που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 28/10) θα έχει κυκλοφορήσει το «Hackney Diamonds», το πρώτο άλμπουμ με νέα τραγούδια του συγκροτήματος έπειτα από 18 χρόνια.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που οι «μπλαουγκράνα» θ’ αγωνιστούν με… μουσική πινελιά στις εμφανίσεις τους, καθώς έχει γίνει το ίδιο και με τα λογότυπα του Drake και της Rosalia.

DONE DEAL! 🤘💥

🚨🤝🗞️ FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 👅 pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp