Σοβαρός τραυματισμός για Νεϊμάρ - Έφυγε με φορείο κλαίγοντας

Πολύ άσχημα νέα για την Βραζιλία αφού ο αρχηγός της, Νεϊμάρ, τραυματίστηκε κόντρα στην Ουρουγουάη και αποχώρησε με φορείο.

Σοκ στην Βραζιλία. Στο μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε έπειτα από μαρκάρισμα του Νίκολας Ντε Λα Κρουζ.

Ο αρχηγός της Σελεσάο έπιασε το αριστερό του γόνατο, έβαλε τα κλάματα και αποχώρησε με φορείο και όλοι στην Βραζιλία περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

'Οπως τόνισαν από την Σελεσάο, υπάρχει πιθανότητα ο Νεϊμάρ να χάσει τα επόμενα παιχνίδια με Κολομβία και Αργεντινή το Νοέμβριο.

It doesn’t look good as Neymar was crying 😢



Rivalry aside hope it’s a minor injury & he can be back playing again very soon 🙏 pic.twitter.com/RB9hbR0oSE