Ψάχνει το «μπαμ» η Λίβερπουλ!

Στα «ραντάρ» της Λίβερπουλ φέρεται να βρίσκεται ο Τζαμάλ Μουσιάλα ο οποίος δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιο του με την Μπάγερν.

«Βόμβα» που θα αλλάξει τις ισορροπίες θέλει να πυροδοτήσει η Λίβερπουλ! Σύμφωνα με την «BILD» οι «κόκκινοι» παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις με την υπόθεση του συμβολαίου του Τζαμάλ Μουσιάλα στην Μπάγερν.

Όπως αναφέρει το έγκυρο γερμανικό Μέσο, οι Βαυαροί δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμα σε συμφωνία με τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, κάτι που έχει «υποχρεώσει» τη Λίβερπουλ να κρατήσει επαφή με το ζήτημα, καθώς ο Μουσιάλα θα μπορούσε να «εκτοξεύσει» την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Η Μπάγερν από την πλευρά της προσπαθεί να ξεκινήσει όσο πιο άμεσα γίνεται τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους του Γερμανού, με τον 20χρονο να έχει ζητήσει πρωταγωνιστικό ρόλο για να υπογράψει. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη με τους Βαυαρούς και αυτό θα μπορούσε να δώσει στη Λίβερπουλ ένα «boost», με τους «κοκκινους» να αναμένεται να του χτυπήσουν την πόρτα, εάν φυσικά οδηγηθεί σε «ναυάγιο» το θέμα της ανανέωσης του με τους πρωταθλητές της Bundesliga.

Τη φετινή σεζόν ο Μουσιάλα δεν έχει ξεκινήσει όπως τις προηγούμενες χρονιές, καθώς σε οκτώ αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις μετράει μόλις ένα γκολ και δύο ασίστ, με τον Τόμας Τούχελ ωστόσο να μην αγχώνεται, καθώς η ποιότητα του 20χρονου είναι τέτοια που αργά ή γρήγορα θα βρει τα πατήματα του και θα «ξεμπουκώσει».

English top clubs, including Liverpool, are interested in Jamal Musiala and have had him on their list for a long time. Bayern want to extend Musiala's contract beyond 2026. There was a meeting between Hasan Salihamidžić and Musiala back in April, which was supposed to be the… pic.twitter.com/EEH1N6Ne6T