Ο αριθμός που δικαιώνει τα παράπονα της Λίβερπουλ: Πού θα βρισκόταν χωρίς VAR φέτος;

Στην κορυφή της βαθμολογίας, με 22 βαθμούς, στο +2 από Άρσεναλ και Τότεναμ, και αήττητη μαζί με τους δύο Λονδρέζους. Εκεί θα βρισκόταν η Λίβερπουλ, αν στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της Premier League, ο VAR δεν προέβαινε σε λάθη σε βάρος της!

Η αλήθεια είναι πως μπορεί να έχουμε παίξει μόλις οκτώ αγωνιστικές στην τρέχουσα σεζόν της Premier League, όμως η Λίβερπουλ έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται αδικημένη.

Υπάρχουν αποφάσεις που έχουν λειτουργήσει σε βάρος της, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα λάθη σε αναμετρήσεις της, είναι η ομάδα που έχει μείνει με παίκτη λιγότερο στα περισσότερα ματς της σεζόν και παρόλα αυτά, έχει καταφέρει να απέχει μόλις έναν βαθμό από τη Μάντσεστερ Σίτι και τρεις από Τότεναμ και Άρσεναλ, που αυτή τη στιγμή φιγουράρουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το ερώτημα όλων είναι φυσικά ένα: Πού θα βρισκόταν η Λίβερπουλ στην κατάταξη, αν στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος, δεν υπήρχε VAR.

Η απάντηση; Θα ήταν στην 1η θέση της βαθμολογίας, ούσα και δύο βαθμούς πάνω από τους δύο εκπροσώπους του Λονδίνου. Πρακτικά, σύμφωνα με υπολογισμούς του ESPN, οι «κόκκινοι» θα μετρούσαν 22 πόντους και θα είχαν μείνει μόλις μία φορά στην ισοπαλία.

Πιθανότατα, το μόνο αποτέλεσμα που δεν θα ήταν διαφορετικό, θα ήταν αυτό της πρεμιέρας και η «λευκή» ισοπαλία με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Δεν θα είχαν ηττηθεί από την Τότεναμ, δεν θα είχαν μείνει στο 2-2 με την Μπράιτον στο «Άμεξ», αν είχε αποβληθεί ο Πασκάλ Γκρος για το πέναλτι που έκανε.

Ναι, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι ενδεχομένως δεν θα είχαν κερδίσει τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με τη Λίβερπουλ να αγωνίζεται για μία ώρα με παίκτη λιγότερο. Αλλά το εν λόγω ματς, δεν έβαλε στη συζήτηση την εξόρμηση στο Νιούκαστλ, θεωρώντας πως η Λίβερπουλ έχει αδικηθεί και εκεί!

If VAR wasn't in place this season Liverpool would be two points clear at the top of the Premier League 👀 pic.twitter.com/TbKwQqBiFO