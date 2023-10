Κι όμως ο Χάαλαντ είναι ο πιο άστοχος επιθετικός της Premier League!

Περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή έχει χάσει ο Έρλινγκ Χάαλαντ φέτος στην Premier League.

Παρότι βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Premier League, έχοντας σκοράρει οκτώ φορές, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τη δεδομένη στιγμή.

Ο Νορβηγός διανύει μια... κακή περίοδο για τα δικά του δεδομένα, κάτι που αποδείχθηκε και στο τελευταίο ντέρμπι με την Άρσεναλ, καθώς ο Γουίλιαμ Σαλιμπά κατάφερε να «σβήσει» εντελώς τον 23χρονο επιθετικό.

Τα στατιστικά ωστόσο δείχνουν μια μεγαλύτερη εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Χάαλαντ είναι αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής που έχει χάσει τις περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες σε όλο το πρωτάθλημα, έχοντας αστοχήσει σε εννιά διαφορετικές περιπτώσεις, όπου θα «έπρεπε» να είχε σκοράρει.

Φυσικά, ένας λόγος που έχουν δημιουργηθεί τόσες ξεκάθαρες ευκαιρίες, είναι και η ικανότητα του Νορβηγού να βγαίνει από τα μαρκαρίσματα και να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο, τη στιγμή που πρέπει.

