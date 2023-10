Θα πουλά φανέλες του τερματοφύλακα... Ζιρού!

Στο παιχνίδι της Μίλαν με την Τζένοα ο Ζιρού αποφάσισε να παίξει ως τερματοφύλακας στα τελευταία λεπτά καλύπτοντας τη θέση του Μενιάν ο οποίος αποβλήθηκε. Μάλιστα, έχοντας και μια καλή επέμβαση σε σουτ του Τζορτζ Πουσκας.

Αυτό ήταν…. Η Μίλαν τιμώντας τον Γάλλο που προσέφερε στην ομάδα και με τον τρόπο αυτό αποφάσισε να διαθέσει φανέλες τερματοφύλακα με τυπωμένο το όνομα του Ζιρού.

«Ο Ολιβιέ Ζιρού έγινε μέρος της Ιστορίας της Μίλαν υπερασπιζόμενος με θάρρος την εστία της ομάδας στα τελευταία λεπτά του αγώνα των ροσονέρι εναντίον της Τζένοα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας η οποία προσθέτει…

«Ο σύλλογος αποφάσισε να τιμήσει την απόδοσή του στην τελευταία του γραμμή άμυνας βάζοντάς τον στη λίστα των τερματοφυλάκων. Επιπλέον, οι οπαδοί μπορούν τώρα να αγοράσουν την φανέλα του τερματοφύλακα και να την προσαρμόσουν με το 'Giroud 9'».

