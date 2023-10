Ιμπραχίμοβιτς: «Είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης που υπήρξε ποτέ»

Ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς εξομολογήθηκε πως πιστεύει ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και εξήγησε τον λόγο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς πέρα από όλα όσα είπαν μεταξύ τους, του απάντησε και στην ερώτηση για το ποιον θεωρεί καλύτερο ποδοσφαιριστή.

Χωρίς δισταγμό ο Σουηδός σταρ όταν ρωτήθηκε για το πού κατατάσσει τον εαυτό του σε μία λίστα με τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών σε ατομικό επίπεδο απάντησε: "Νομίζω είμαι ο καλύτερος... χωρίς αστεία. Είμαι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης όλων των εποχών αναφορικά με την ικανότητα".

"Ναι δεν κέρδισα το Champions League, ούτε κατέκτησα τη Χρυσή Μπάλα, εάν μετράνε αυτά στην συγκεκριμένη λίστα, τότε δεν υπάρχω σε αυτήν."

Who does Zlatan think is the greatest player of all time?



Messi? No

Ronaldo? No

Surely Maradona then? No



Tune in 🤣😂😅



pic.twitter.com/0E3rOSkOyO