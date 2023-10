BINTEO: Ο VAR στο Τότεναμ-Λίβερπουλ δεν έκανε επέμβαση, επειδή δεν κατάλαβε ότι το γκολ ακυρώθηκε!

Απίστευτο και όμως αληθινό. Διαστάσεις ασύλληπτου φιάσκου λαμβάνει το ακυρωθέν γκολ της Λίβερπουλ στο παιχνίδι με την Τότεναμ.

Υπενθυμίζεται ότι οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν 2-1 στο Λονδίνο, έχοντας σφοδρά παράπονα από τη διαιτησία. Αρχικά, για τις δύο κόκκινες κάρτες, των Τζόουνς (26') και Ζότα (69'). Κυρίως όμως για το τέρμα του Ντίας που ακυρώθηκε ως οφσάιντ στο 34', ενώ ακόμη δεν υπήρχε σκορ στην αναμέτρηση. Μια φάση ξεκάθαρη, για την οποία εξέδωσε ανακοίνωση μέχρι και η Ένωση Διαιτητών της Αγγλίας εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για σοβαρό λάθος.

Άπαντες λοιπόν, αφού διαπίστωσαν εύκολα ότι πρόκειται για λανθασμένη απόφαση, αναρωτήθηκαν το… τι έκανε o VAR. Και εδώ έρχεται η σοκαριστική αποκάλυψη που φέρνουν στη δημοσιότητα τα αγγλικά ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα, ο Ντάρεν Ίνγκλαντ είδε και εκείνος ότι δεν υπήρχε offside. Ωστόσο, είχε καταλάβει ότι το γκολ είχε μετρήσει σε πρώτο χρόνο, εξού και μετέφερε στον ρέφερι ότι το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί κανονικά με το χαρακτηριστικό «check complete»!

Όταν λοιπόν είδε ότι δεν κατακυρώθηκε το 0-1, με τους παίκτες της Τότεναμ να εκτελούν το ελεύθερο από τη θέση που υποδείχθηκε οφσάιντ ο Ντίας, τότε ήταν πλέον αργά και το VAR δεν μπορούσε να επέμβει για να διορθώσει το λάθος του…

Τρομερά πράγματα κι όμως αληθινά…

Am I missing something? Luis Díaz looks well onside.



I understand the angles bad, but the cut of grass makes it look very onside #TOTLIV pic.twitter.com/7IT4LafxAW