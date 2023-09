Μετά τους παίκτες η Σαουδική Αραβία θέλει και ευρωπαίους διαιτητές

Στη Σαουδική Αραβία φέρονται να θέλουν και ευρωπαίους διαιτητές μετά τους ποδοσφαιριστές από την Ευρώπη.

Το ενδεχόμενο να στραφούν στην Ευρώπη και για διαιτητές σκέφτονται πολύ σοβαρά οι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με δημοσίευμα αγγλικής ιστοσελίδας οι Σαουδάραβες σκοπεύουν να προσλάβουν διαιτητές από την Πρέμιερ Λιγκ και από άλλα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε μόνιμη βάση για να σφυρίζουν καθόλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν.

Λεπτομέρειες για το «πώς» θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο αλλά και εάν έχει υπάρξει κάποια προσέγγιση ήδη από τους Σαουδάραβες δεν έχουν γίνει γνωστές.

🚨 Saudi Arabia are looking to recruit leading referees from the Premier League and across Europe on a full-time basis.



(Source: @TimesSport) pic.twitter.com/7pdelKQmZU