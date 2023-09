«Χαμός» με τον Οσιμέν στη Νάπολι

Μετά την κακή αρχή στο πρωτάθλημα και την αμφισβήτηση του Γκαρσία προέκυψε και θέμα με τον Οσιμέν στη Νάπολι.

Η πρωταθλήτρια Νάπολι έχει θέματα. Ο Ρούντι Γκαρσία βρίσκεται υπό αμφισβήτηση με τις αποφάσεις του που έχουν φέρει την πρωταθλήτρια στην 7η θέση. Τις τελευταίες ώρες ο σταρ της ομάδας, Βίκτορ Οσιμέν, έχει τονίσει πως θα κάνει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες κατά τις ομάδας του αφού όπως τονίζει τον κορόιδεψε στα social media.

Μάλιστα τα βίντεο από το Tik Tok έχουν κατέβει, όμως ήδη ο Νιγηριανός έχει σβήσει από το προφίλ του όλα όσα έχουν να κάνουν με τον ιταλικό σύλλογο, σε μία εξέλιξη που φέρνει την Νάπολι σε πολύ δύσκολη θέση.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD