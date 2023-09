Διαψεύδει ο Νεϊμάρ τα περί αντιπαράθεσης με Ζεσούς: «Λέτε ψέματα, δεν με σέβεστε»

Πρόσφατα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι υπήρξε μία αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νεϊμάρ και τον Ζόρζε Ζεσούς μετά την ισοπαλία της Αλ Χιλάλ με τη Ναβμπαχόρ Νεμανγκάν, με αποτέλεσμα ο Βραζιλιάνος σταρ να ζητήσει από τη διοίκηση την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο 31χρονος απάντησε σ' ένα από αυτά τα δημοσίευμα για τα διαψεύσει τις φήμες, κατηγορώντας τους για έλλειψη σεβασμού.

"Ψέματα. Πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε αυτά τα πράγματα, σελίδες σαν κι αυτή με εκατομμύρια ακόλουθους δεν μπορούν να δημοσιεύουν ψεύτικες ειδήσεις.

Με όλο τον σεβασμό στον κόσμο, σας ζητώ να το σταματήσετε. Είναι μεγάλη έλλειψη σεβασμού", έγραψε ο Νεϊμάρ

Neymar breaks the silence on the rumours of him not being happy at Al Hilal & not liking Jorge Jesus:



“Lie… you guys have to stop believing these things, pages like this .. with millions of followers can’t be posting fake news!

With all the respect in the world, I ask you to… pic.twitter.com/oY73tVtHpZ