BINTEO: Νέα ρίψη καπνογόνων, τρίτη και οριστική διακοπή στο Άγιαξ - Φέγενορντ

Οι οπαδοί του Άγιαξ έριξαν ξανά καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», ενώ το σκορ ήταν ακόμα στο 3-0 υπέρ της Φέγενορντ και το ντέρμπι διακόπηκε οριστικά.

To ντέρμπι του Άγιαξ με την Φέγενορντ για την 6η αγωνιστική της Eredivisie δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Στο 56o λεπτό του ντέρμπι, με το σκορ ακόμα στο 3-0, οι οπαδοί του Αία έριξαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και το παιχνίδι διεκόπη για τρίτη φορά. Ο διαιτητής έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια και λίγο αργότερα επισημοποιήθηκε πως η διακοπή είναι οριστική.

Ήταν ένα... εφιαλτικό μεσημέρι για τον Άγιαξ, καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τρία γκολ χάρη στους Χιμένες (9' - 18') και Παϊσάο (37'). Οι οπαδοί «έβραζαν» με αυτά που έβλεπαν με αποτέλεσμα να διακόψουν το ματς τρεις φορές. Αρχικά στο 18' μετά το 0-2 για ρίψη ενός ποτηριού, στο 43' για ρίψη καπνογόνων και στο 56' ξανά με καπνογόνα.

Ο αντίπαλος της ΑΕΚ στον 2ο Όμιλο του Europa League μετράει τρεις ισοπαλίες και μια ήττα στην Eredivisie, ενώ στην Ευρώπη αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Μαρσέιγ (3-3).

Play has been stopped in the match between Ajax and Feyenoord as fans are throwing flares onto the pitch.



Ajax are currently 3-0 down with 55 minutes played.



(@DutchLeagues)pic.twitter.com/nJOijhqUdc