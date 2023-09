Για γέλια και για κλάματα! Ο Γκάτι της Γιουβέντους έβαλε το αυτογκόλ της χρονιάς

Η αναμέτρηση της Σασουόλο και της Γιουβέντους «σημαδεύτηκε» από ένα αδιανόητο αυτογκόλ του Φεντερίκο Γκάτι.

Η Σασουόλο της μίας νίκης και των τριών ηττών στο ξεκίνημα πέτυχε τεράστια νίκη με 4-2 επί της Γιουβέντους, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα και, μάλιστα, «βαριά», μετά από τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Η φάση που έγινε viral ήταν, φυσικά, το αυτογκόλ που σημείωσε ο αμυντικός των «μπιανκονέρι», ο οποίος για ανεξήγητο λόγο γύρισε την μπάλα πίσω στην άδεια εστία της ομάδας του...

Gatti melakukan no look own goal saat Juventus melawan Sassuolo, apa yang ada di pikiran Gatti😂pic.twitter.com/J2C1kS8IXV