Οπαδοί της Ίντερ Μαϊάμι αποχώρησαν στο 30΄επειδή τραυματίστηκε ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε τραυματίας στο 37' του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με την Τορόντο FC, με αποτέλεσμα πολλοί από τους οπαδούς που είχαν πάει στο γήπεδο για να τον δουν να φεύγουν αφότου έγινε αλλαγή.

Η Ίντερ Μαϊάμι συνέτριψε με 4-0 την Τορόντο FC, όμως ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε τραυματίας στο 37ο λεπτό, με τον ίδιο μάλιστα να ζητάει την αλλαγή, προφανώς διότι δεν ήθελε να κάνει μεγαλύτερη ζημιά.

Το γεγονός ότι ο Αργεντινός σταρ έγινε αναγκαστική αλλαγή προκάλεσε την αποχώρηση αρκετών οπαδών της ομάδας του MLS, οι οποίοι είχαν πάει στο γήπεδο για εκείνον.

Όπως φαίνεται στο VIDEO που δημοσίευσε η MARCA, αρκετοί ήταν οι φίλαθλοι που δύο λεπτά μετά την αποχώρηση του Μέσι έφυγαν κι εκείνοι από το γήπεδο.

😳 Inter Miami fans mass-exodus from the stadium following #Messi's substitution in the 37th minute of the first half 🚨#MLS pic.twitter.com/LI0VKltgBn