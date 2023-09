Προκάλεσε τους Τούρκους παίχτης της Κοπεγχάγης: «Αξίζαμε τη νίκη σε αυτή τη σκ@#$τρυπα»

Η Κοπεγχάγη έφτασε πολύ κοντά σε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη ενάντια στη Γαλατάσαραϊ, όμως οι Τούρκοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με δύο γκολ στο τέλος.

Το αποτέλεσμα απογοήτευσε, όπως αναμενόταν, τους Δανούς, με τον τερματοφύλακά τους να κάνει μία προκλητική δημοσίευση στο Instagram μετά το ματς.

«Αξίζαμε και τους τρεις βαθμούς σε αυτή τη σκ@@@τρυπα αλλά έτσι είναι η ζωή, προχωράμε» ανέφερε στη λεζάντα του ο Καμίλ Γκράμπαρα, με το post να μαζεύει από απειλές μέχρι... εκδηλώσεις αγάπης από φίλους της Φενέρμπαχτσε!

Copenhagen goalkeeper Kamil Grabara has labelled the Galatasaray stadium a 'sh*t hole' on Instagram this evening. ⬇️ pic.twitter.com/JIXbc1ikn6