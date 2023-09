Έκαναν τον Ονάνα... Μαγκουάιρ

Ο Αντρέ Ονάνα αφίχθη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με περγαμηνές, ωστόσο το ξεκίνημα του Καμερουνέζου είναι τουλάχιστον προβληματικό, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει οι... συγκρίσεις με τον Χάρι Μαγκουάιρ.

Ο Αφρικανός τερματοφύλακας βρέθηκε εκ νέου σε κακή βραδιά στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου, με αποτέλεσμα κάποιος ευφάνταστος χρήστης του Photoshop να συνδυάσει το πρόσωπό του με εκείνο του Μαγκουάιρ!

Το αποτέλεσμα ήταν, όπως αναμενόταν, ξεκαρδιστικό...

Who did this? 😂 pic.twitter.com/hKttdazuTV