Ιρανοί έκαναν... ορειβασία για να δουν από κοντά τον Ρονάλντο!

Σε πλήρη παράνοια βρίσκονται οι ποδοσφαιρόφιλοι του Ιράν, που κάνουν τα πάντα για να συναντήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο εν όψει του εκτός έδρας παιχνιδιού της Αλ Νασρ κόντρα στην Περσέπολις.

Τα πάντα για μια... τζούρα Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος σταρ βρίσκεται στην Τεχεράνη, αφού η Αλ Νασρ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Περσέπολις για το ασιατικό Champions League και οι ποδοσφαιρόφιλοι του Ιράν έχουν «τρελαθεί»!

Αφού λοιπόν μια ορδή φιλάθλων κυνήγησε στον δρόμο το λεωφορείο της σαουδαραβικής ομάδας, μια μερίδα οπαδών αποφάσισε να επιχειρήσει να πλησιάσει το ξενοδοχείο της Αλ Νασρ.

Για να το καταφέρουν αυτό όμως οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι χρειάστηκε να κάνουν... ορειβασία στον λόφο όπου είναι χτισμένο το ξενοδοχείο, μόνο και μόνο για να τον δουν από κοντά!

The fans in Iran climbing a mountain to see Cristiano Ronaldo at his hotel. 😳 pic.twitter.com/MuOG9xLZML