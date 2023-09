Κέιν για Μαγκουάιρ: "Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της Αγγλίας"

Ο Χάρι Κέιν υπερασπίστηκε τον Χάρι Μαγκουάιρ για την κριτική που δέχεται χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της Αγγλίας.

Η Μπάγερν αντιμετωπίζει την Τετάρτη (20/9, 22:00) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης ο Χάρι Κέιν ρωτήθηκε για τον συμπαίκτη του στην εθνική Αγγλίας, Χάρι Μαγκουάιρ. Μάλιστα, ο στράικερ των Βαυαρών τον υπερασπίστηκε για την κριτική που δέχεται.

"Νομίζω πως υπάρχει αχρείαστη κριτική προς το πρόσωπό σου, ίσως έχει γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Είναι καλός φίλος μου, ένας επαγγελματίας. Για την Αγγλία, είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία της χώρας. Ξέρω πως θέλει να προσπαθήσει να βελτιωθεί. Ως εθνική ομάδα τον υποστηρίζουμε" ανέφερε συγκεκριμένα.

Πάντως, ο Μαγκουάιρ δεν είναι στην αποστολή των κόκκινων διαβόλων για την αναμέτρηση, καθώς είναι τραυματίας, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🗣️ "Probably being scapegoated a little bit"



Harry Kane defends Harry Maguire after the recent criticism the defender received pic.twitter.com/o2YLr9HSmg