Η Κάρντιφ βράβευσε τον Σιώπη με… ούζο

Νικηφόρο ήταν το πρώτο ντέρμπι της Κάρντιφ κόντρα στη Σουόνσι, για το οποίο ο Σιώπης επιβραβεύτηκε με… ένα ούζο.

Η καλή εμφάνιση του Μανώλη Σιώπη στο ουαλικό ντέρμπι ανάμεσα σε Κάρτνιφ και Σουόνσι του επίφερε κάτι καλύτερο από το βραβείο MVP… ένα μπουκάλι ούζο.

Στις πρώτες του συμμετοχές στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, ο διεθνής μέσος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, με αποκορύφωμα το χθεσινό αγώνα. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχτηκε ο Άαρον Ράμσευ που σφράγισε τη νίκη με 2-0, αλλά η ομάδα δεν άφησε κανένα παραπονεμένο.

Ο έμπειρος αμυντικός εντάχθηκε στο δυναμικό των μπλε πουλιών το φετινό καλοκαίρι ως ελεύθερος, τέσσερα χρονιά μετά την άφιξη του στην Τουρκία. Έχει καταγράψει ήδη τέσσερις αναμετρήσεις με τις τρεις από αυτές να έχει ξεκινήσει βασικός.

@aaronramsey got Sponsors MOTM.



Ollie Tanner was presented with Sky MOTM.



We had to reward this man too. What a first derby! Ouzo - a taste of home! 🇬🇷