Ασταμάτητος Τζόλης, σκόραρε ξανά με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ

Ασταμάτητος στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ο Χρήστος Τζόλης!

Ο 21χρονος επιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και σήμερα (16/9), σκοράροντας για να δώσει το προβάδισμα στην Φορτούνα Ντίσελντορφ κόντρα στην Χάνσα Ρόστοκ!

Συγκεκριμένα, στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Τζόλης πήρε την μπάλα στο αριστερό άκρο και συνέκλινε ιδανικά, «γράφοντας» το 1-0 για την ομάδα του με υπέροχο πλασέ!

Έτσι, έφτασε τα 5 γκολ στις 5 εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει έως τώρα με τη γερμανική ομάδα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν!

Δείτε το γκολ:

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) OPENED THE SCORING WITH A LOVELY GOAL!!!

ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON 🇮🇸(2003) WITH THE ASSIST!

📽️ @alainb_parispic.twitter.com/sL0IQuUo7M