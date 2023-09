ΦΩΤΟ: Το ψαλιδάκι του Κριστιάνο στη Γιουβέντους διδάσκεται σε βιβλία φυσικής

Το περίφημο ψαλιδάκι του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στη Γιουβέντους πίσω στο 2018 έχει ξεφύγει από τα ποδοσφαιρικά στεγανά και διδάσκεται μέχρι και σε βιβλία φυσικής!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σημειώσει αναρίθμητα γκολ στην καριέρα του που έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στο φιλοθεάμον κοινό! Ορισμένα εξ αυτών μάλιστα τείνουν να... καταρρίψουν τους νόμους της φυσικής!

Τρανό παράδειγμα το εντυπωσιακό ψαλιδάκι που είχε πετύχει απέναντι στη Γιουβέντους στα προημιτελικά του Champions League πίσω στο 2018, το οποίο πέντε χρονιά μετά διδάσκεται μέχρι και στα σχολικά βιβλία!

Στα social media κυκλοφορούν διάφορες φωτογραφίες από τα βιβλία φυσικής στα σχολεία του Μαρόκου, με το περίφημο γκολ του Ρονάλντο να απεικονίζεται σε μια από τις φωτογραφίες.

Cristiano Ronaldo as an example in a physics book in Morocco 🇲🇦♥️ pic.twitter.com/c9b3i0Fhl0