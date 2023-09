BINTEO: Δάκρυσε ο Βεράτι στο «αντίο» του στην Παρί

Ο Μάρκο Βεράτι δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε δάκρυα στο «αντίο» του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Χωριστούς δρόμους έπειτα από έντεκα χρόνια κοινής πορείας αποφάσισαν να τραβήξουν Παρί Σεν Ζερμέν και Μάρκο Βεράτι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Αραμπί.

Προτού ωστόσο πάρει το αεροπλάνο για Ασία, ο Ιταλός μέσος βρέθηκε για μια τελευταία φορά στο «Παρκ Ντε Πρενς» για να αποχαιρετήσει τον κόσμο και τους συμπαίκτες του.

Ο αγώνας απέναντι στη Νις μετατράπηκε σε εκδήλωση αποχαιρετισμού του 30χρονου, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και λύγισε μπροστά στην αγάπη του κόσμου.

I’m not crying you are. 🥺 pic.twitter.com/ZZlvDnrHze