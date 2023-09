Ο Σον δεν μπορεί να ακουμπήσει... i-phone!

Τρομερό σκηνικό έλαβε χώρα ανάμεσα σε μία φίλη του ποδοσφαίρου που συνάντησε τον Χέουνγκ Μιν Σον, με τον Νοτιοκορεάτη να θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί της, αλλά να μην μπορεί να το κάνει, από τη στιγμή που εκείνη κρατούσε I – Phone!

Μία ιδιαίτερη ιστορία έκανε την εμφάνισή της πριν από μερικές ώρες, με τον Χέουνγκ Μιν Σον να απασχολεί τα social media, γεγονός που η αλήθεια είναι πως δεν συμβαίνει συχνά. Πόσο μάλλον για κάτι τόσο περίεργο…

Τι έχει ακριβώς συμβεί; Μία φίλη του ποδοσφαίρου, που δεδομένα έχει καταγωγή από την Ασία, πλησίασε τον Χέουνγκ Μιν Σον και του πρότεινε να βγάλουν μαζί φωτογραφία.

Εκείνος δέχθηκε αλλά έκανε αμέσως πίσω μόλις είδε το κινητό της. Για ποιον λόγο; Διότι ήταν I – Phone, με τον Νοτιοκορεάτη να μην έχει τη δυνατότητα να ακουμπήσει την εν λόγω μάρκα.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι πριν από μερικούς μήνες, υπέγραψε χορηγική συμφωνία με την Samsung, η οποία ναι μεν του επιτρέπει να φωτογραφηθεί με άλλη μάρκα, αλλά δίχως να ακουμπήσει το κινητό. Σε διαφορετική περίπτωση, παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας!

Τι συνέβη εν τέλει με την κοπέλα που ήθελε να βγάλει selfie με τον Σον; Χρησιμοποίησε ο ίδιος ο παίκτης το κινητό του, αφότου της εξήγησε και η επιθυμία της ικανοποιήθηκε κανονικά!

Son couldn’t hold a fan’s iPhone because of his contract with Samsung 🫡 pic.twitter.com/JIthVZJ6Sp